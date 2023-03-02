ЛИДЛ Каталог Брошура 06 Март – 12 Март 2023 и 27 Февруари – 05 Март 2023

Публикувано в на 2 март 2023 admin

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Lavazza Crema e Gusto Мляно кафе, 6×250 гр – цена 28,99 лв.; Lenor Омекотител, различни видове, 2×1.5 л или 2×1.7 л опаковка – цена 11,49 лв; Ferrero Rocher Шоколадови бонбони, 200 гр – цена 8,99 лв.; Deutsche Markenbutter Масло, 250 гр – цена 4,99 лв.; Роза, 1 брой – цена 1,99 лв.; Зеленчуков хляб, 300 гр – цена 0,87 лв.; Кайма от свинско месо, 500 гр – цена 3,19 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 06 Март – 12 Март 2023

ЛИДЛ Каталог Брошура 27 Февруари – 05 Март 2023

ЛИДЛ Брошура Откриване София 27 Февруари 2023

ЛИДЛ Каталог Брошура 27 Февруари - 05 Март 2023

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 27 ФЕВРУАРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 5 МАРТ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 27 ФЕВРУАРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 5 МАРТ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 27 ФЕВРУАРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 5 МАРТ

ЛИДЛ Каталог Брошура 06 Февруари - 12 Февруари 2023
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