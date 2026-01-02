ЛИДЛ Каталог Брошура 05 Януари – 11 Януари 2026 и 29 Декември 2025 – 04 Януари 2026

В новия каталог брошура на ЛИДЛ ще откриете: Familia Тoалетна хартия 3-пластова 40 бр./опаковка В асортимента и 8 бр. за 3.47 €/6.79 ЛВ – цена 17,99 лв.; Свински джолан Заден, с кост и кожа ≈ 1.5 kg/ опаковка Цена за kg – цена 6,98 лв.; Silvercrest® Кухненска везна Цена за бр. № 520725 – цена 6,98 лв.; Прясно мляко 1.5% масленост 1 l/опаковка – цена 2,29 лв.; Геврек Със сирене и сусамова поръска 100 g/бр. – цена 1,39 лв.; Зеленчуков микс за гювеч 400 g/опаковка – цена 1,58 лв.; Микс Класик Сурови ядки и сушени плодове 200 g/опаковка – цена 4,79 лв.; Четки за зъби Ultrasoft С 5500 ултрамеки влакна 3 бр./опаковка – 9 лв.; Български спанак 500 g/опаковка Цена за 1 kg – 3.06 €/5.98 ЛВ. – цена 3,99 лв.; Сьомгова пъстърва Изчистена, охладена ≈ 1.5 kg/опаковка Цена за kg – цена 16 лв.; Пресен суджук от свинско месо С до 30% мазнини За сушене и приготвяне на грил Опакован в защитна атмосфера 600 g/опаковка – цена 6,79 лв.; Орехите Промопакет Смядовска луканка (180 g) и шпек Бургас (230 g) 410 g/опаковка – цена 11,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

