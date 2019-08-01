ЛИДЛ Каталог Брошура 05 Август – 11 Август 2019

Публикувано в на 1 август 2019 admin

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Кайма смес Стара планина, от свинско и говеждо месо, 500 гр – цена 3,79 лв.; Златно Добруджанско Слънчогледово олио, 1 л – цена 1,58 лв.; Бяла франзела, 220 гр – цена 0,35 лв.; Кухненска хартия Emeka, 8 броя – цена 6,49 лв.; Английски тип бекон, суров, нарязан, класически или пушен, 300 гр – цена 3,49 лв.; Панталон Esmara, 1 брой – цена 9,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg


ЛИДЛ Каталог Брошура 05 Август – 11 Август 2019


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