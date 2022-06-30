ЛИДЛ Каталог Брошура 04 Юли – 10 Юли 2022 и 27 Юни – 03 Юли 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Кюфтета или кебапчета Стара планина XXL, 1 кг – цена 9,99 лв.; Grivas Чипс от царевица, различни видове, 100 гр – цена 1,09 лв.; Градински пистолет Parkside – цена 7,99 лв.; Чабата, 300 гр – цена 0,99 лв.; Извара нискомаслена, 250 гр – цена 1,99 лв.; Lavazza Crema e Gusto Мляно кафе, 3×250 гр – цена 6,69 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 04 Юли – 10 Юли 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 27 Юни – 03 Юли 2022



ОТ СРЯДА, 1 ЮНИ, ДО ЧЕТВЪРТЪК, 30 ЮНИ

ЛИДЛ Брошура Ти и Lidl



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 27 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 3 ЮЛИ



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 27 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 3 ЮЛИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 27 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 3 ЮЛИ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 30 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 3 ЮЛИ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 30 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 3 ЮЛИ

ОТ ПЕТЪК, 1 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 3 ЮЛИ

ОТ СЪБОТА, 2 ЮЛИ