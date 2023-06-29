ЛИДЛ Каталог Брошура 03 Юли – 09 Юли 2023 и 26 Юни – 02 Юли 2023

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете – До -50% на 50 продукта: Зеленчуков хляб, 300 гр – цена 0,99 лв.; Филе от херинга, различни видове, охладено, 220 гр – цена 1,99 лв.; Кисело мляко XXL 3.6% масленост, 500 гр – цена 1,25 лв.; Lavazza Crema e Gusto Мляно кафе, 3×250 гр – цена 14,99 лв.; Сок от ябълка, 1 л – цена 1,69 лв.; Свински врат без кост, 1 кг – цена 9,99 лв.; Българско бяло саламурено сирене по БДС, 800 гр – цена 13,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

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Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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ЛИДЛ Каталог Брошура 03 Юли – 09 Юли 2023

ЛИДЛ Каталог Брошура 26 Юни – 02 Юли 2023

ЛИДЛ Каталог Брошура С Мисъл За Теб

Юни идва при теб със супер игра! От 05.06. до 30.06. купи прясно месо или риба за минимум 15 лв. в 1 касов бон и можеш да спечелиш 1 от 400 грила с Lidl Plus.

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 26 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 2 ЮЛИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 26 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 2 ЮЛИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 26 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 2 ЮЛИ

ОТ ПЕТЪК, 30 ЮНИ, ДО НЕДЕЛЯ, 2 ЮЛИ