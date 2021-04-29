ЛИДЛ Каталог Брошура 03 Май – 09 Май 2021 и Великден 26 Април – 01 Май 2021

Публикувано в на 29 април 2021 admin

В новата брошура-каталог на ЛИДЛ ще откриете: Да посрещнем Гергьовден с Българско прясно агнешко; Чабата, 300 гр – цена 0,65 лв.; Снакс Star, различни видове, 70-80 гр – цена 0,65 лв.; Кайма смес Стара планина от свинско и говеждо месо, 500 гр – цена 3,79 лв.; Сушеница Промопакет 3×140 гр – цена 3,98 лв.; Белгийски бонбони с пълнеж, 360 гр – цена 3,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg


ЛИДЛ Каталог Брошура 03 Май – 09 Май 2021


ЛИДЛ Каталог Брошура Посрещни Великден 26 Април – 01 Май 2021

ЛИДЛ Каталог Брошура 08 Февруари – 14 Февруари 2021
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