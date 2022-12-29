ЛИДЛ Каталог Брошура 02 Януари – 08 Януари 2023 и 26 Декември 2022 – 01 Януари 2023

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете – Супер продукти за Нова Година 2023: Свински заден джолан с кост и кожа, 1 кг – цена 6,99 лв.; Ръжен хляб с малц и течна закваска, 500 гр – цена 0,99 лв.; Semana Омекотител, 1.7 л – цена 6,29 лв.; Плодово кисело мляко 3.5%, 2×400 гр – цена 2,69 лв.; Авокадо сорт Хас, 700 гр – цена 4,79 лв.; Локумена вафла Ivel, 2×100 гр – цена 0,99 лв.; Био овесена напитка, 2×1 л – цена 3,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 02 Януари – 08 Януари 2023

ЛИДЛ Каталог Брошура Нова Година 26 Декември 2022 – 01 Януари 2023

ЛИДЛ Брошура Коледа 2022

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 26 ДЕКЕМВРИ, ДО СЪБОТА, 31 ДЕКЕМВРИ



ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 26 ДЕКЕМВРИ, ДО СЪБОТА, 31 ДЕКЕМВРИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 26 ДЕКЕМВРИ, ДО СЪБОТА, 31 ДЕКЕМВРИ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 26 ДЕКЕМВРИ, ДО СЪБОТА, 31 ДЕКЕМВРИ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 29 ДЕКЕМВРИ, ДО СЪБОТА, 31 ДЕКЕМВРИ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 29 ДЕКЕМВРИ, ДО СЪБОТА, 31 ДЕКЕМВРИ