ЛИДЛ Каталог Брошура 02 Февруари – 08 Февруари 2026 и 26 Януари – 01 Февруари 2026

В новия каталог брошура на ЛИДЛ ще откриете: Ловджийска луканка XXL Нарязана 400 g/опаковка – цена 4,09 €; Лимони Произход: Италия Цена за kg – цена 1,49 €; Свинска плешка без кост Цяло парче Опакована в защитна атмосфера ≈ 1.2 kg/ опаковка Цена за kg – цена 2,96 €; Cien Beauty Електрическа четка за зъби Цена за бр. № 495102 – цена 6,13 €; Българско бяло саламурено сирене ЗНП От краве мляко 400 g/опаковка – цена 3,59 €; Говежди или хамбургски колбас В естествена обвивка ≈ 650 g/опаковка Цена за kg – цена 7,66 €; Безалкохолна напитка Лимонада С вкус на ягода 750 ml/опаковка – цена 1,53 €; Газирана безалкохолна напитка Тоник 2.5 l/опаковка – цена 0,51 €; Зелени ябълки Сладки Сорт: Златна превъзходна Произход: Италия Цена за kg – цена 1,39 €; Български спанак 500 g/опаковка Цена за 1 kg – 3.12 €/6.10 ЛВ. – цена 1,56 €; Прясно свинско бонфиле XXL ≈ 1.2 kg/опаковка Цена за kg В асортимента и ≈ 450 g (8.94 €/17.49 ЛВ. за kg) – цена 7,15 € и много други.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

