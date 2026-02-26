ЛИДЛ Каталог Брошура 02 Март – 08 Март 2026 и 23 Февруари – 01 Март 2026

В новия каталог брошура на ЛИДЛ ще откриете: Philadelphia Промопакет Крем сирене с кутия 2 x 300 g/опаковка. В асортимента и 300 g за 4.34 €/8.49 ЛВ. – цена 5,85 €; Свински врат без кост Цяло парче ≈ 1.1 kg/ опаковка Цена за kg – цена 3,49 €; Златно добруджанско Слънчогледово масло XXL 12 х 1 l/опаковка В асортимента и 1 бр. за 1.94 €/3.79 ЛВ. – цена 14,29 €; Филе от сьомга Без кожа Степен на филетиране: Trim E Опаковано в защитна атмосфера 180 g/опаковка – цена 4,08 €; Кайма от говеждо месо Опакована в защитна атмосфера 500 g/опаковка – цена 3,79 €; Чери домати Произход: Испания 500 g/опаковка Цена за 1 kg – 3.58 €/7.- ЛВ. – цена 1,79 €; Пресен суджук От свинско и говеждо месо За сушене и приготвяне на грил Опакован в защитна атмосфера 600 g/опаковка – цена 4,29 €; Шкембе от младо телешко Опаковано в защитна атмосфера 400 g/опаковка – цена 2,55 € и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

