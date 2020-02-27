В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Тоалетна хартия Milde, 40 броя – цена 19,89 лв.; Кисело мляко Верея 4.5%, 400 гр – цена 0,98 лв.; Течен препарат Омо, за цветно пране, 5 л – цена 19,99 лв.; Nescafe Gold Разтворимо кафе Промопакет 200 гр с чаша – цена 9,99 лв.; Coca-Cola Промопакет 2×2 л – цена 3,99 лв.; Лалета, различни цветове, 7 броя – цена 4,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg



ЛИДЛ Каталог Брошура 02 Март – 08 Март 2020



ЛИДЛ Каталог Брошура Влюби се в Италия 24 Февруари – 01 Март 2020



ЛИДЛ Брошура Истински Попадения 28 Февруари – 01 Март 2020



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