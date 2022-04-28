ЛИДЛ Каталог Брошура 02 Май – 08 Май 2022 и 25 Април – 01 Май 2022

Публикувано в на 28 април 2022 admin

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Бутертесто, 275 гр – цена 0,99 лв.; Ловджийски наденички от свинско месо, 400 гр – цена 4,49 лв.; Пълнозърнеста питка с лимец, 350 гр – цена 1,39 лв.; Тениска Livergy, 1 брой – цена 6,99 лв.; Шоколадови бонбони морски дарове, 250 гр – цена 3,59 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter, 250 гр – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 02 Май – 08 Май 2022

ЛИДЛ Каталог Родни Марки 25 Април – 01 Май 2022

ОТ СЪБОТА, 9 АПРИЛ
ОТ ПЕТЪК, 1 АПРИЛ, ДО НЕДЕЛЯ, 30 АПРИЛ

ЛИДЛ Брошура Ти и Lidl

ЛИДЛ Каталог Родни Марки 25 Април – 01 Май 2022

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 28 АПРИЛ, ДО НЕДЕЛЯ, 1 МАЙ

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ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 28 АПРИЛ, ДО НЕДЕЛЯ, 1 МАЙ

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ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 28 АПРИЛ, ДО НЕДЕЛЯ, 1 МАЙ

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