ЛИДЛ Каталог Брошура 02 Август – 08 Август 2021 и 26 Юли – 01 Август 2021

В новата брошура-каталог на ЛИДЛ ще откриете: до -50% на над 100 Любими продукта; Пиринско 4.4%, 2 л – цена 1,79 лв.; Топено сирене Pilos, натурално, 140 гр – цена 0,89 лв.; Свински врат без кост, маринован, 600 гр – цена 5,59 лв.; Хлебче с маслини, 100 гр – цена 0,39 лв.; Пармиджано Реджано на люспи, 125 гр – цена 3,99 лв.; Лютеница едросмляна XXL, 720 гр – цена 4,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

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Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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ЛИДЛ Каталог Брошура 02 Август – 08 Август 2021

ЛИДЛ Каталог Брошура 26 Юли – 01 Август 2021



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