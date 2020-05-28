ЛИДЛ Каталог Брошура 01 Юни – 07 Юни 2020 и 25 Май – 31 Май 2020

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Лудогорско прясно пиле, 1 кг – цена 3,89 лв.; Кисело краве мляко Верея 4.5%, 400 гр – цена 0,99 лв.; 7 Days Max Кроасан с какаов пълнеж, 110 гр – цена 0,75 лв.; Milde Тоалетна хартия, различни видове, 40 броя – цена 20,99 лв.; Fuze Tea Студен чай Праскова и хибискус или Горски плодове, 1.5 л – цена 2,15 лв.; Крустини Пшенично хлебче, 90 гр – цена 0,22 лв.; Пилешко филе XXL, прясно, охладено, 1 кг – цена 8,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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ЛИДЛ Каталог Брошура 01 Юни – 07 Юни 2020



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