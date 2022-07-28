ЛИДЛ Каталог Брошура 01 Август – 07 Август 2022 и 25 Юли – 31 Юли 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Сирене смес от краве и биволско мляко Родна Стряха, 800 гр – цена 8,49 лв.; Ущипци от свинско и говеждо месо с кашкавал, 600 гр – цена 6,29 лв.; Луканков салам XXL, 2+1, 3×300 гр – цена 9,38 лв.; Мини багета по френска рецепта, 110 гр – цена 0,20 лв.; Кошници за съхранение Ernesto, 2 или 3 броя – цена 5,99 лв. или 7,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура 01 Август – 07 Август 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 25 Юли – 31 Юли 2022



ОТ ПЕТЪК, 1 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 31 ЮЛИ

ЛИДЛ Брошура Ти и Lidl

ОТ ПЕТЪК, 29 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 31 ЮЛИ

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 28 ЮЛИ, ДО НЕДЕЛЯ, 31 ЮЛИ

ОТ СЪБОТА, 30 ЮЛИ

ОТ 1 ЮЛИ ДО 31 ЮЛИ