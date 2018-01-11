Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

– Толкова много неща за твоето бебе на едно място – в Lidl, и с едно име – Lupilu; Бяла франзела, 220 гр – цена 0,35 лв.; Свинска плешка без кост XXL, опакована в защитна атмосфера, 1 кг – цена 5,69 лв.; Френски пай с крем фреш, бекон и шунка, с лук и бекон или с ементал, праз лук и крем фреш, 400гр – цена 3,49 лв.; Лионски салам XXL Говежди, Хамбургски или Камчия, 1 кг – цена 2,99 лв.; Краве сирене в саламура Milbona, 1 кг – цена 12,99 лв.; Краве сирене гауда Milbona, 700 гр – цена 7,49 лв.; Мляно кафе Kimbo Aroma Intenso, 2×250 гр – цена 6,49 лв.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg



ЛИДЛ Каталог-Брошура Френски Чар и Lupilu 15 Януари – 21 Януари 2018



ЛИДЛ Каталог-Брошура XXL Седмица 08 Януари – 14 Януари 2018