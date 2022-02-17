ЛИДЛ Каталог Брошура Френски Стил 21 Февруари – 27 Февруари 2022 и 14 Февруари – 20 Февруари 2022

Публикувано в на 17 февруари 2022 admin

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Опитай френския стил; Сметанов пудинг, различни видове, 175 гр – цена 0,74 лв.; Салатна майонеза, 500 мл – цена 2,29 лв.; Суджук XXL от свинско и говеждо месо, идеален за сушене и грил, 1 кг – цена 8,99 лв.; Зеленчуков хляб, 300 гр – цена 1,09 лв.; Lavazza Qualita Rossa Mlqno kafe, 2×250 гр – цена 10,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура Френски Стил 21 Февруари – 27 Февруари 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура Алпийски Стил 14 Февруари – 20 Февруари 2022

ЛИДЛ Каталог Брошура 31 Януари - 06 Февруари 2022
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ОТ НЕДЕЛЯ, 13 ФЕВРУАРИ, ДО ВТОРНИК, 15 ФЕВРУАРИ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 14 ФЕВРУАРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 20 ФЕВРУАРИ lidl-2 lidl-3 lidl-4 lidl-5

ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 17 ФЕВРУАРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 20 ФЕВРУАРИ

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ОТ ПЕТЪК, 18 ФЕВРУАРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 20 ФЕВРУАРИ

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ЛИДЛ Брошура Ти и Lidl

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