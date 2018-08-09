ЛИДЛ Каталог Брошура Супер 5 13 Август – 19 Август 2018

Публикувано в на 9 август 2018 admin

В новата брошура-каталог на ЛИДЛ ще откриеш: Карначе Стара Планина, от свинско месо, защитно опаковано, 400 гр – цена 2,89 лв.; Coca-Cola Мултипак, 2×2 л – цена 3,59 лв.; Деликатесна шунка, нарязана, 200 гр – цена 2,39 лв.; Белгийски бонбони с пълнеж, 250 гр – цена 4,99 лв.; Бял хляб със сусамена поръска, 400 гр – цена 0,71 лв.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg


ЛИДЛ Каталог Брошура Супер 5 13 Август – 19 Август 2018


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