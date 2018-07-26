ЛИДЛ Каталог Брошура Супер 5 Предложения 30 Юли – 05 Август 2018

В новата брошура на ЛИДЛ ще откриеш: През август спечели 3000 лв. от ЛИДЛ! И още – Свински врат без кост XXL, нарязан, 1 кг – цена 6,99 лв.; Светла бира, 5% алк, 1 л – цена 0,99 лв.; Многозърнест хляб, 300 гр – цена 0,89 лв.; Шоколад Ritter Sport, различни видове, 100 гр – цена 1,49 лв.; Крем сирене с подправки, чесън, хрян или чили, 150 гр – цена 1,19 лв.

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Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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