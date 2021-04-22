ЛИДЛ Каталог Брошура Посрещни Великден 26 Април – 01 Май 2021 и

В новата брошура-каталог на ЛИДЛ ще откриете – Посрещни Великден: Ловджийски наденички от свинско месо, 400 гр – цена 3,39 лв.; Прясно мляко Верея 3% масленост, 2 л – цена 3,25 лв.; Бял хляб със сусамена поръска, 400 гр – цена 0,79 лв.; Кашкавал от краве мляко, 1 кг – цена 8,88 лв.; Бял ориз Родна Стряха Премиум, 1 кг – цена 1,19 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg



ЛИДЛ Каталог Брошура Посрещни Великден 26 Април – 01 Май 2021



ЛИДЛ Каталог Брошура 19 Април – 25 Април 2021



Вземи Купон+ с ЛИДЛ Plus!



ЛИДЛ Брошура Ефектът ЛИДЛ