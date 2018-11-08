В новата брошура-каталог на ЛИДЛ ще откриеш: Lavazza Crema e Gusto Мляно кафе, 4×250 гр – цена 17,49 лв.; Pepsi Газирана напитка, 2 л – цена 1,35 лв.; Верея Прясно мляко, 3% масленост, 2 л – цена 2,99 лв.; Милде Тоалетна хартия, трипластова, 32+8 броя – цена 19,49 лв.; Омо Течен перилен препарат за цветно пране, 5 л – цена 19,99 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg



ЛИДЛ Каталог Брошура Ниски Цени 12 Ноември – 18 Ноември 2018



ЛИДЛ Брошура Допълнителни Предложения 08 Ноември – 11 Ноември 2018



ЛИДЛ Каталог Брошура Наближава Коледа 05 Ноември – 11 Ноември 2018