ЛИДЛ Каталог Брошура Любимо и Откриване София 22 Юли – 28 Юли 2019

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Какаов крем Nutella, с лешници, 750 гр – цена 7,89 лв.; Газирана напитка Pepsi или Mirinda, 2 л – цена 1,29 лв.; Тоалетна хартия Milde, 40 броя – 19,89 лв.; Течен перилен препарат Омо, за цветно или универсално пране, 5 л – цена 19,99 лв.; Гурманска наденица с бекон и кашкавал от говеждо и свинско месо, 400 гр – цена 3,49 лв. и други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg



ЛИДЛ Каталог Брошура Любимо 22 Юли – 28 Юли 2019



ЛИДЛ Каталог Брошура Любимо 22 Юли – 28 Юли 2019