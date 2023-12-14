ЛИДЛ Каталог Брошура Коледни Празници 18 Декември – 24 Декември 2023 и 11 Декември – 17 Декември 2023

Публикувано в на 14 декември 2023 admin

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Свински врат с кост XXL, 1 кг – цена 8,29 лв.; Златно Добруджанско олио, 1 л – цена 1,95 лв.; Сушеница, 140 гр – 2,39 лв.; Сушеница, 140 гр – цена 2,39 лв.; Прясна цяла пуйка без вътрешности, 1 кг – цена 8,99 лв.; Coca Cola или Coca Cola Zero Multipak 2×2 л – цена 4,29 лв.; Мандарини, произход Гърция, 1 kg – цена 1,69 лв.; Електрическа машина за рязане Silvercrest Kitchen Tools - цена 34,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура Коледни Празници 18 Декември – 24 Декември 2023

ЛИДЛ Каталог Брошура 11 Декември – 17 Декември 2023

ЛИДЛ Каталог Брошура 04 Ноември - 10 Декември 2023 и 27 Ноември - 03 Декември 2023
Коледни Късмети в  приложението LIDL Plus

ЛИДЛ Каталог Брошура 11 Декември - 17 Декември 2023

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 11 ДЕКЕМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 17 ДЕКЕМВРИ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 11 ДЕКЕМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 17 ДЕКЕМВРИ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 11 ДЕКЕМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 17 ДЕКЕМВРИ

lidl-broshura-katalog-promocia-12-2023-4

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 11 ДЕКЕМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 17 ДЕКЕМВРИ

lidl-broshura-katalog-promocia-12-2023-5

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 11 ДЕКЕМВРИ, ДО НЕДЕЛЯ, 17 ДЕКЕМВРИ

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