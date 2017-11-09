ЛИДЛ Каталог-Брошура Коледа Идва 13 Ноември – 19 Ноември 2017

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

– В новата брошура на ЛИДЛ ще откриете: Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 5,99 лв.; Пражка шунка, 500 гр – цени 8,49 лв.; Бяла франзела, 220 гр – цена 0,35 лв.; Краве кисело мляко Pilos, 530 гр – цена 1,59 лв.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg



ЛИДЛ Каталог-Брошура 13 Ноември – 19 Ноември 2017



ЛИДЛ Каталог-Брошура Седмица на Звездите 06 Ноември – 12 Ноември 2017