В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете Италианска Седмица: Кюфтета или кебапчета Стара Планина XXL, от свинско и говеждо месо, 1 кг – цена 8,49 лв.; Бира Ариана 4.5%, 6×500 мл – цена 4,49 лв.; Топено сирене Bluendino, 100 гр – цена 0,69 лв.; Кантучини Sondey, различни видове, 300 гр – цена 2,79 лв.; Плодова напитка Dizzy круша, 1 л – цена 1,09 лв.; Сладолед Italiamo, различни видове, 500 гр – цена 4,99 лв.; Прошуто крудо, 1 кг – цена 25,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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ЛИДЛ Каталог Брошура Италианска Седмица 25 Май – 31 Май 2020



ЛИДЛ Каталог Брошура 18 Май – 24 Май 2020



ЛИДЛ Каталог Брошура 21 Май – 24 Май 2020