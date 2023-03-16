ЛИДЛ Каталог Брошура Идва Великден 20 Март – 26 Март 2023 и 13 Март – 19 Март 2023

Публикувано в на 16 март 2023 admin

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Тортила чипс, различни видове, 150 г – цена 1,24 лв.; Охладен заек, пресен, цял, изчистен, 1 кг – цена 11,99 лв.; Бирени пръчици XXL, суровосушени, 1 кг – цена 8,99 лв.; Чабата, 300 гр – цена 0,85 лв.; Български бейби спанак, 125 гр – цена 0,99 лв.; Луканков салам, 500 гр – цена 8,99 лв.; Краве сирене, 600 гр – цена 9,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg

ЛИДЛ Каталог Брошура Идва Великден 20 Март – 26 Март 2023

ЛИДЛ Каталог Брошура Събуди се за Великден 13 Март – 19 Март 2023

ЛИДЛ Каталог Брошура 13 Март - 19 Март 2023

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 13 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 19 МАРТ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 13 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 19 МАРТ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 13 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 19 МАРТ

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ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 13 МАРТ, ДО НЕДЕЛЯ, 19 МАРТ

ЛИДЛ Каталог Брошура 02 Януари - 08 Януари 2023
Lidl Plus Купони за Отстъпка

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