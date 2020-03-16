В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете: Телешки стек аламинут от бут, 400 гр – цена 5,89 лв.; Coccolino Омекотител, различни видове, 1.68 л – цена 4,89 лв.; Маслиново масло Екстра върджин, 4 л – цена 31,99 лв.; Мини франзела със семена XXL, 150 гр – цена 1,99 лв.; Печено пилешко бутче от топла витрина, 1 брой – цена 0,39 лв.; Горгонзола Синьо сирене от Италия, 200 гр – цена 2,89 лв.; Британско сирене Чедър, 250 гр – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

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Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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ЛИДЛ Каталог Брошура Идва Великден 16 Март – 22 Март 2020