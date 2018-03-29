ЛИДЛ Каталог Брошура Да Посрещнем Великден 02 Април – 08 Април 2018

Публикувано в на 29 март 2018

Посрещнете Великден с продукти от ЛИДЛ: Прясно българско агнешко месо; Многозърнест хляб, 300 гр – 0,89 лв.; Яйца, размер М, произход България – празнична цена; Сирене от краве и биволско мляко, 1 кг – 4,33 лв.; Плетен козунак, класически, със стафиди или с орехов пълнеж, 500 гр – цена от 2,49 лв. до 3,49 лв.; Яйца, варени и боядисани, 10 броя – цена 4,49 лв.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg


ЛИДЛ Каталог Брошура Да Посрещнем Великден 02 Април – 08 Април 2018


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