ЛИДЛ Каталог Брошура Вкусен Великден 22 Април – 28 Април 2019

Публикувано в на 22 април 2019 admin

В празничния каталог-брошура за Великден на ЛИДЛ ще откриете: Нека Великден бъде вкусен с прясно агнешко месо от България, на цени от 10,99 лв.; Ръжено-пшеничен хляб, 800 гр – цена 1,25 лв.; Профитероли Мини еклери със сметанов пълнеж, потопени в шоколад, охладени, 450 гр – цена 6,99 лв.; Британско масло със сол, 250 гр – цена 3,59 лв.; Lavazza Crema e Gusto Мляно кафе, 4×250 гр – цена 16,99 лв.; Норвежка пушена сьомга, 100 гр – цена 3,59 лв.; Майонеза Hellmann’s Класик или лайт, 420 гр – цена 2,89 лв.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Лидл тук.

Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Lidl: www.lidl.bg


ЛИДЛ Каталог Брошура Вкусен Великден 22 Април – 28 Април 2019

ЛИДЛ Каталог Брошура Спечели Почивка 01 Април - 07 Април 2019

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