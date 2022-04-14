ЛИДЛ Каталог Брошура Великден 18 Април – 23 Април 2022 и 11 Април – 17 Април 2022

В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете – Събуди вкуса на Великден: Агнешки котлет с ребра, 1 кг – цена 17,95 лв.; Карначе Стара планина от свинско месо, 400 г – цена 4,65 лв.; Бял хляб със сусамена поръска, 400 г – цена 0,79 лв.; Кашкавал от краве мляко, 1 кг – цена 12,99 лв.; Coca-Cola Безалкохолна напитка, 2 л – цена 2,09 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

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Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда, Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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ЛИДЛ Каталог Брошура Великден 18 Април – 23 Април 2022

ЛИДЛ Брошура Събуди се за Великден 11 Април – 17 Април 2022 11 Април – 17 Април 2022



ОТ ПЕТЪК, 1 АПРИЛ, ДО НЕДЕЛЯ, 30 АПРИЛ



ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 14 АПРИЛ, ДО НЕДЕЛЯ, 17 АПРИЛ



ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 14 АПРИЛ, ДО НЕДЕЛЯ, 17 АПРИЛ



ОТ ЧЕТВЪРТЪК, 14 АПРИЛ, ДО НЕДЕЛЯ, 17 АПРИЛ



ОТ СЪБОТА, 9 АПРИЛ

ЛИДЛ Брошура Ти и Lidl