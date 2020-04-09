В новия каталог-брошура на ЛИДЛ ще откриете – Честит Великден: Карначе Стара Планина от свинско месо, 400 гр – цена 3,59 лв.; Златно Добруджанско олио, 5 л – цена 8,79 лв.; Кашкавал от краве мляко, 1 кг – цена 9,99 лв.; Lavazza Crema e Gusto Мляно кафе, 4×250 гр – цена 16,99 лв.; Универсална подправка, 1 кг – цена 2,99 лв.; Агнешки котлет с ребра, около 2 кг, цена за 1 кг – 11,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на хранителни и битови стоки в новия каталог на Лидл.

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Магазините на Lidl ще откриете в: Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Козлодуй, Кърджали, Ловеч, Луковит, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Петрич, Пловдив, Провадия, Равда/Несебър, Разград, Разлог, Русе, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Харманли и Ямбол.

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ЛИДЛ Каталог Брошура Великден 13 Април – 19 Април 2020



ЛИДЛ Каталог Брошура -40% Намаления 06 Април – 12 Април 2020



ЛИДЛ Допълнителна Брошура 09 Април – 12 Април 2020