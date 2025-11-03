Комсед Промоция Happy Weekend 07 Ноември – 09 Ноември 2025

Задава се любимата уикенд акция за децата в Комсед! Само от 7-ми до 9-ти ноември 2025 г., вземете отстъпка от -30% на всички стоки, с изключение на тези с трайно ниски цени (маркирани в магазините със зелени ценови етикети, а в сайта със зеления знак „SALE“.

Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Комсед тук.

Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен

За да разгледате всички артикули и за повече информация, посетете сайта на магазини Комсед: www.comsed.net

