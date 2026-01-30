Комсед Промоция 26 Януари – 25 Февруари 2026

В новата промоция на Комсед ще откриете: UWear – Ученическа раница Brawl Stars Ready to Battle – цена 28,50 €; UWear – Овален ученически несесер Brawl Stars Ready to Battle – цена 7.90 €; UWear – Раница за детска градина Stitch Hold on tight – цена 17,50 €; UWear – Ученическа раница Stitch Hold on tight – цена 28,50 €; UWear – Ученическа раница Minecraft Creepers – цена 53,50 €; UWear – Ученическа раница Minecraft Attitude – цена 24,90 €; Детска раница Street Little Bunny, 24 x 34 x 15 см – цена 11,50 €; Детска раница Street Butterfly, 24 x 34 x 15 см – цена 11,50 € и много други.
Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.
Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен
