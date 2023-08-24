В новата промоция на Комсед ще откриете: Кукла Barbie – Екстра: От рок банда в ярки цветове – цена 52,90 лв.; Кукла Barbie – Екстра: Със син леопардов анцуг – цена 52,90 лв.; Кукла Barbie – Екстра: Мода с розов пластмасов тоалет – цена 64.90 лв.; Кукла Barbie – Екстра: С лилава кожена яка и ботуши – цена 52,90 лв.; Кукла Barbie – Екстра: Комплект домашни любимци и модни аксесоари, асортимент – цена 20,90 лв.; Кукла Barbie – Екстра: С неоновозелена коса – цена 52,90 лв.; Кукла Barbie – Екстра: Рокля с цветовете на дъгата – цена 47,90 лв. и много други.

Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.

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Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен

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Комсед Промоция 23 Август – 06 Септември 2023