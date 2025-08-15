В новата‎ промоция на Комсед ще намерите: Детска раница Street Rainbow Magic, 32 x 38 x 25 см № 225357 – цена 19,90 лв.; Бележник с ластик Dakar A6, широки редове, 96 листа № 2252247 – цена 2,90 лв.; Ученически несесер Street Lovely, 1 цип, 2 прегради, 21 x 4 x 14 см № 225363 – цена 12,90 лв.; Ученически несесер Street Robots, 1 цип, 2 прегради, 21 x 4 x 14 см № 225365 – цена 12,90 лв.; Ергономична ученическа раница Street Dinosaur, 31 x 15.5 x 43 см № 225366 – цена 79,90 лв.; Ученическа раница Street Active Marble, 32 x 22 x 46 см № 225376 – цена 51,90 лв.; Ученически несесер UEFA 1 цип, 2 прегради, празен, 21 x 4 x 14 см, син № 225412 – цена 12,90 лв.; Ученически несесер NBA 1 цип, 2 прегради, празен, 21 x 4 x 14 см, син 225418 – цена 12,90 лв.; Кукла Barbie – Комплект будка за захарен памук Mattel JFV67 – Barbie® Mysteries: Beach Detectives Game Booth Playset № 1710487 – цена 48,90 лв. и много други.

Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Комсед тук.

Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен

За да разгледате всички артикули и за повече информация, посетете сайта на магазини Комсед: www.comsed.net



Комсед Промоция 15 Август – 30 Септември 2025