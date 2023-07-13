В новата промоция на Комсед ще откриете: Надуваем дюшек INTEX Tote-N-Float Wave, асортимент – цена 16,90 лв.; Надуваем Мега остров розово фламинго INTEX – цена 69,90 лв.; Надуваемо прозрачно кресло с мрежеста седалка INTEX, асортимент – цена 24,90 лв.; Надуваем център за игра с пързалка Моята градина INTEX – цена 139,90 лв.; Надуваем матрак с вградена крачна помпа INTEX Downy, 152 х 203 х 25 см. – цена 43,90 лв. и много други.

Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.

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Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен

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Комсед Промоция 14 Юли – 31 Юли 2023

Комсед Промоция 14 Юли – 31 Юли 2023

Комсед Промоция 14 Юли – 31 Юли 2023

Комсед Промоция 14 Юли – 31 Юли 2023

Комсед Промоция 14 Юли – 31 Юли 2023