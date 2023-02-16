Комсед Промоция 13 Февруари – 26 Февруари 2023

Публикувано в на 17 февруари 2023 Mladen

В новата промоция на Комсед ще видите предложения за всички влюбени! Tук ще намерите: Плюшена играчка – Мече с панделка 38 см – цена 26,50 лв.; Плюшена играчка – Куче с панделка 38 см – цена 26,50 лв.; Плюшена играчка – Еднорог със сърце 24 см, асортимент – цена 17,90 лв.; 3D Пъзел Ravensburger 108 ел. – Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody – цена 39,90 лв.; Пъзел Ravensburger 200 ел. XXL – Паметници – цена 14,90 лв.; Пъзел Ravensburger 1000 ел. – Ромео и Жулиета – цена 19,90 лв. и много други.

Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Комсед тук.

Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен

За да разгледате всички артикули и за повече информация, посетете сайта на магазини Комсед: www.comsed.net

Комсед Промоция 13 Февруари - 26 Февруари 2023
Комсед Промоция 13 Февруари – 26 Февруари 2023

Комсед Каталог-Брошура 03 Февруари - 28 Февруари 2023
Комсед Каталог-Брошура 03 Февруари – 28 Февруари 2023

NINJAGO-lego-promocia-02-2023_result
Комсед Каталог-Брошура 03 Февруари – 28 Февруари 2023

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