В новата промоция на Комсед ще откриете: LEGO® Creator 31142 – Космическо скоростно влакче – цена 229,90 лв.; LEGO® Creator 31141 – Главната улица – цена 299,90 лв.; LEGO® Creator 31140 – Магически еднорог – цена 21,90 лв.; LEGO® Creator 31137 – Симпатични кучета – цена 65,90 лв.; LEGO® Creator 31131 – Магазин за нудълс в центъра – цена 103,90 лв.; LEGO® Creator 31132 – Викингски кораб и Змията на Мидгард – цена 264,90 лв. и много други.

Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.

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Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен

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Комсед Промоция 11 Август – 31 Август 2023