Комсед Промоция 09 Септември – 05 Октомври 2025

Публикувано в на 11 септември 2025 admin

В новата брошура на Комсед ще откриете: Раница Kuromi Dream Catcher – цена 43,90 лв.; Раница Stitch Hold On tight – цена 43,90 лв.; Детска раница Street Play the game – цена 35,90 лв.; Maped Метална бутилка Concept, 430 мл – цена 23,90 лв.; Maped Раничка Concept Kids червена/синя, 9.3 л – цена 27,90 лв.; Несесер Maped 1 цип тубус 7 дизайна – цена 13,50 лв.; Детска раница малко прасенце + 3 значки – цена 73,90 лв.; Lego комплект бутилка и кутия – цена 18,90 лв. и много други.

Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Комсед тук.

Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен

За да разгледате всички артикули и за повече информация, посетете сайта на магазини Комсед: www.comsed.net

