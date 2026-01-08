Комсед Промоция 08 Януари – 11 Януари 2026

Публикувано в на 8 януари 2026

Голямо намаление ви очаква тази седмица в Комсед!Спестете -25% на всички налични продукти, с изключение на тези, с трайно ниски цени. Намалението важи за покупки на стойност над 13,69 лв.

Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Комсед тук.

Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен

За да разгледате всички артикули и за повече информация, посетете сайта на магазини Комсед: www.comsed.net

