В новата‎ промоция на Комсед намерите: Детска триколка 4в1 smarTrike Breeze Plus, розова Smartrike 6653200 – Trike Breeze Plus Red – цена 119,90 лв.; Детска триколка 4в1 smarTrike Breeze Plus, червена Smartrike 6653500 – Trike Breeze Plus Pink – цена 119,90 лв.; Сгъваема триколка 6-в-1 smarTrike STR3, розова SmarTrike 5021233 – STR™3 6 in 1 Folding Trike Pink – цена 229,90 лв.; Сгъваема триколка 6-в-1 smarTrike STR3, червена SmarTrike 5021533 – STR™3 6 in 1 Folding Trike Red – цена 229,90 лв.; Сгъваема триколка 6-в-1 smarTrike STR3, синя SmarTrike 5021833 – STR™3 6 in 1 Folding Trike Blue – цена 229,90 лв.; Център за игра трамплин smarTrike, розов SmarTrike 9200003 – 3 IN 1 Activity Center Trampoline Pink – цена 129,90 лв.; Център за игра трамплин smarTrike, син SmarTrike 9200005 – 3 IN 1 Activity Center Trampoline Blue – цена 129,90 лв.; Сгъваемо балансиращо колело smarTrike, червено SmarTrike Folding Balance Bike – Red – цена 89,90 лв.; Трамплин 3-в-1 smarTrike, 90 см smarTrike 3-in-1 Trampoline 90cm – цена 129,90 лв. и много други.

Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Комсед тук.

Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен

За да разгледате всички артикули и за повече информация, посетете сайта на магазини Комсед: www.comsed.net



Комсед Промоция 04 Февруари – 20 Февруари 2025