В новата‎ промоция на Комсед ще намерите: LEGO Classic 11034 – Творчески домашни любимци – цена 75,90 лв.; LEGO® Classic 11036 – Творчески превозни средства – цена 119,90 лв.; LEGO® Creator 31146 – Камион с платформа и хеликоптер – цена 43,90 лв.; LEGO® Classsic 11027 – Творчески забавления с неон – цена 43,90 лв.; LEGO® Creator 31125 – Фантастични горски създания – цена 35,90 лв.; Mini Birba – Суитшърт с качулка и цип Botanical Garden 86803-97Z, момиче, 3-24 м. – цена 60,90 лв.; Mini Birba – Панталон с тиранти Cerimonia Primavera 82001-75A, момче, 3-24 м. – цена 51,90 лв.; Mini Birba – Яке с качулка Cerimonia Primavera 87000-75B, момче, 3-24 м. – цена 74,90 лв.; Mini Birba – Риза с дълъг ръкав Cerimonia Primavera 80002-91Z, момче, 3-24 м. – цена 46,90 лв.; Mini Birba – Ленен панталон Little Puppies 82007-91Y, момче, 3-24 м. – цена 51,90 лв.; Mini Birba – Боди без ръкав Strawberries 84901-15A, момиче, 3-24 м. – цена 32,90 лв. и много други.

Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.

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Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен

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Комсед Промоция 03 Април – 30 Април 2024