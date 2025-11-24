Комсед Промоция Черен Петък 27 Ноември – 30 Ноември 2025

Публикувано в на 25 ноември 2025 admin

В новата промоция на Комсед ще откриете: Black Weekend! Възползвайте се от -25% намаление при покупка над 15 лв., само в периода 27 Ноември – 30 Ноември 2025!

Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Комсед тук.

Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен

За да разгледате всички артикули и за повече информация, посетете сайта на магазини Комсед: www.comsed.net

Комсед Промоция Черен Петък 27 Ноември – 30 Ноември 2025
Комсед Промоция Черен Петък 27 Ноември – 30 Ноември 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Ozone Промоция Черен Петък 24 Ноември – 30 Ноември 2025 Ozone Промоция Черен Петък 24 Ноември – 30 Ноември 2025

В новата‎ промоция на Ozone ще намерите: Конзола PlayStation 5 (Slim) - Digital Edition Марка: PlayStation, Sony ...
Kik Каталог-Брошура от 17 Ноември 2025 Kik Каталог-Брошура от 17 Ноември 2025

В новия каталог и брошура на Kik ще откриете: LED гирлянд топла бяла светлина, 90 LED, дължина: ...
Комсед Промоция 14 Ноември – 23 Ноември 2025 Комсед Промоция 14 Ноември – 23 Ноември 2025

В новата промоция на Комсед ще откриете: Silverlit – Хеликоптер SKY HOVER - цена 45.90 лв. / ...