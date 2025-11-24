В новата промоция на Комсед ще откриете: Black Weekend! Възползвайте се от -25% намаление при покупка над 15 лв., само в периода 27 Ноември – 30 Ноември 2025!

Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Комсед тук.

Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен

За да разгледате всички артикули и за повече информация, посетете сайта на магазини Комсед: www.comsed.net



Комсед Промоция Черен Петък 27 Ноември – 30 Ноември 2025