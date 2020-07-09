Комсед Намаление Lego 01 Юли – 31 Юли 2020

Публикувано в на 10 юли 2020 admin

Супер намаление на Lego до -40% ви очаква в Комсед: LEGO Classic Творчески сини тухлички – цена 8,90 лв.; LEGO Classic Тухлички и къщи – цена 32,90 лв. LEGO Trolls World Tour Приключението с балон на Poppy – цена 55,90 лв.; LEGO Friends Площадка за кученца – цена 16,90 лв. и много други.

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Комсед Намаление Lego 01 Юли - 31 Юли 2020

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