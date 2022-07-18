Комсед Лятно Намаление 18 Юли – 31 Юли 2022

Публикувано в на 18 юли 2022 admin

Разгледайте играчките в лятното намаление на Комсед: Disney Pixar Lightyear – Фигурки с бойни аксесоари, асортимент – цена 39,60 лв.; Disney Pixar Lightyear – Космически кораби, асортимент – цена 23,90 лв.; Пес Патрул – Rescue Knights: Скай и драконът Скорч – цена 24,60 лв. и много други.

Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Комсед тук.

Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен

За да разгледате всички артикули и за повече информация, посетете сайта на магазини Комсед: www.comsed.net

Комсед Лятно Намаление 18 Юли – 31 Юли 2022

4 Intex-40_900x506-4-900x506_result

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Хиполенд Каталог-Брошура 15 Юли – 02 Август 2022 Хиполенд Каталог-Брошура 15 Юли – 02 Август 2022

В новия каталог-брошура на Хиполенд ще откриете: Purse Pets Чантичка, реакции на очите и забавни звуци - ...
Комсед Каталог-Брошура 01 Юли – 31 Юли 2022 Комсед Каталог-Брошура 01 Юли – 31 Юли 2022

Разгледайте новите промоции на Комсед за юли: -45% Намаление на колекция Bebetto с промокод Summer -20% Намаление на Всички ...
Хиполенд Каталог-Брошура 21 Юни – 12 Юли 2022 Хиполенд Каталог-Брошура 21 Юни – 12 Юли 2022

В новия каталог-брошура на Хиполенд ще откриете: BESTWAY,Басеин с метална рамка и филтърна помпа, диаметър 366 ...