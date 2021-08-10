Специална промоция на Лего те очаква в Комсед – Вземи -25% на избрани модели LEGO Super Mario: LEGO Super Mario™ 71381 – Комплект с допълнения Chain Chomp Jungle Encounter – цена 39,60 лв.; LEGO Super Mario 71382 – Комплект с допълнения Piranha Plant Puzzling Challenge – цена 47,10 лв.; LEGO® Super Mario™ 71384 – Пакет с добавки Penguin Mario – цена 17,90 лв. и много други.

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Комсед Летни Намаления 10 Август – 31 Август 2021