Комсед Летни Намаления 10 Август – 31 Август 2021

Публикувано в на 10 август 2021 admin

Специална промоция на Лего те очаква в Комсед – Вземи -25% на избрани модели LEGO Super Mario: LEGO Super Mario™ 71381 – Комплект с допълнения Chain Chomp Jungle Encounter – цена 39,60 лв.; LEGO Super Mario 71382 – Комплект с допълнения Piranha Plant Puzzling Challenge – цена 47,10 лв.; LEGO® Super Mario™ 71384 – Пакет с добавки Penguin Mario – цена 17,90 лв. и много други.

Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Комсед тук.

Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен

За да разгледате всички артикули и за повече информация, посетете сайта на магазини Комсед: www.comsed.net

Комсед Летни Намаления 10 Август - 31 Август 2021
Комсед Летни Намаления 10 Август – 31 Август 2021

Комсед Летни Намаления 23 Юли - 06 Август 2021

kolichki-comsed_result

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Хиполенд Каталог-Брошура 08 Август – 30 Август 2021 Хиполенд Каталог-Брошура 08 Август – 30 Август 2021

В новата брошура-каталог на Хиполенд ще откриете: Игра Gravity Tower, игра за баланс, в която трябва да ...
Комсед Летни Намаления 23 Юли – 06 Август 2021 Комсед Летни Намаления 23 Юли – 06 Август 2021

Време е за Летни Намаления и в Комсед: - Купи два продукта с марката Playmobil и вземи -35% ...
Хиполенд Каталог-Брошура 14 Юли – 02 Август 2021 Хиполенд Каталог-Брошура 14 Юли – 02 Август 2021

В новата брошура-каталог на Хиполенд ще откриете: Rescue Runts Спаси мъничето, 4 породи кученца - цена 44,99 ...