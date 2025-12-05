Комсед Коледна Промоция 05 Декември – 31 Декември 2025

Публикувано в на 5 декември 2025

В новата промоция на Комсед за Коледа ще откриете: Кукла Barbie – Комплект самолет с кукла Барби Mattel GJB33 – Barbie® Dreamplane Transforming Playset with Doll – цена 118,90 лв.; Кукла Barbie – Забавна и елегантна кукла с дълга руса коса, аксесоари и 2 тоалета Mattel JCT72 – Barbie® Fun & Fancy Doll & Accessories – цена 31,50 лв.; Кукла Barbie – Кукла и с домашни любимци котета и аксесоари Mattel GBK85 – Barbie® Kitty Condo Doll and Pets – цена 26,90 лв.; Кукла Disney Princess – Рапунцел с тоалетка, Паскал и аксесоари Mattel HLX28 – Disney Princess Rapunzel’s Vanity – цена 55,90 лв. и много други.

Представяме ви част от промоциите на детски играчки от хипермаркет Комсед.

Разгледайте всички всички брошури и каталози на хипермаркети Комсед тук.

Детски хипермаркет Комсед ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Плевен

За да разгледате всички артикули и за повече информация, посетете сайта на магазини Комсед: www.comsed.net

