Кибер Понеделник 2022 –> Списък с Магазини

Въпреки, че официално Черен Петък 2022 премина, много магазини вече искат да удължат своите промоции като стартират акция КИБЕР ПОНЕДЕЛНИК. За да не се лутате къде са големите отстъпки, ние от Промо Оферти Ви помагаме с изчерпателен списък на намаленията тази година.
Отново е време за чудесен подарък за Вас и Вашите близки. Разгледайте предложенията на любимите си магазини и изберете всичко необходимо за дома, офиса, градината…
Пожелаваме Ви приятно пазаруване, с полезни и красиви находки!
Douglas & Beauty Zone Beauty Weekend до 30 Ноември 2022
Sinsay Кибер Понеделник 28 Ноември 2022
Reserved Кибер Понеделник 28 Ноември 2022
Zlatnaribka.com Промоция CYBER MONDAY 28 Ноември 2022
H&M Промоция Cyber Monday 28 Ноември 2022
Notino Промоция Cyber Monday 28 Ноември 2022
Лили Дрогерие Промоция Cyber Monday 28 Ноември 2022
Fashion Days Промоция International BF Продължава и на 28 Ноември 2022
eMAG Промоция Оферти на Седмицата 28 Ноември – 04 Декември 2022
Gefu Черни Седмици 17 Ноември – 02 Декември 2022
Еником М Каталог-Брошура Black Days 18 Ноември – 30 Ноември 2022
Билла Каталог Брошура Black Week 24 Ноември – 30 Ноември 2022
Виваком Промоция Черен Ноември 08 Ноември – 30 Ноември 2022
Мосю Бриколаж Каталог-Брошура Черен Петък 17 Ноември – 07 Декември 2022
Office 1 Промоция Черна Седмица 21 Ноември – 27 Ноември 2022
Мебелна Палата Лазур Брошура Black Sale 14 Ноември – 04 Декември 2022
ЦБА Каталог Брошура Black Friday 24 Ноември – 30 Ноември 2022
TeMax Каталог-Брошура Черни Седмици 12 Ноември – 02 Декември 2022
Еником М Промоция Черен Петък 18 Ноември – 30 Ноември 2022
Мебели Виденов Промоция Черен Петък 22 Ноември – 30 Ноември 2022
ЦБА Коме Каталог-Брошура Черен Петък 24 Ноември – 30 Ноември 2022
Duka Черен Петък 21 Ноември – 28 Ноември 2022
Textura Черен Петък 21 Ноември – 28 Ноември 2022
Практикер Промоция Черен Петък 25 Ноември – 28 Ноември 2022
Ozone Промоция Черен Петък 25 Ноември – 28 Ноември 2022
The Body Shop Черен Петък 21 Ноември – 28 Ноември 2022
Answear Черен Петък до 28 Ноември 2022
Baby.bg Черен Петък до 28 Ноември 2022
Grand и Joy Промоция Черен Петък 14 Ноември – 30 Ноември 2022
Parfimo.bg Промоция Черен Петък 23 Ноември – 28 Ноември 2022
Аптеки Субра Промоция Черен Петък 23 Ноември – 28 Ноември 2022
Deichmann Промоция Черен Петък 18 Ноември – 28 Ноември 2022
Mohito Черен Петък 25 Ноември – 28 Ноември 2022
Аптеки SOpharmacy Промоция Супер Дни 23 Ноември – 30 Ноември 2022