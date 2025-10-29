Кауфланд Промоция Черен Петък 03 Ноември – 12 Ноември 2025 и Брошура 27 Октомври – 02 Ноември 2025

29 октомври 2025

Черен Петък 2025 започва в Кауфланд още в началото на ноември! Специални черни дни ви очакват в магазините от 3-ти ноември, а още от 1-ви ще можете да се възползвате от предложенията чрез карта Kaufland Card!

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

