Кауфланд Каталог Брошура 29 Септември – 05 Октомври 2025 и 22 Септември – 28 Септември 2025

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: OLYMPUS Прясно мляко 3,7% масленост 1,5 л – цена 3,99 лв.; Пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина кг – цена 3,79 лв.; MALIVA Тоалетна хартия трипластова 32 + 16 бр. – цена 18,99 лв.; NESCAFE Кафе капсули Dolce Gusto различни видове 3 x 16 бр – цена 25,99 лв.; Калуна „Beauty Ladies“ Градинско растение Ø13 см, бр – цена 12,99 лв.; Калуна двуцветна Градинско растение Ø12 см, бр. – цена 6,99 лв.; Циклама Стайно растение Ø10,5 см, бр. НЕПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА – цена 5,99 лв.; Коледниче Стайно растение Ø9 см, бр. – цена 4,79 лв.; СТАРИЯ ЛОВЕЦ Бански старец 600 г – цена 9,99 лв.; БОНИ Бирени пръчици 3 х 140 г – цена 9,49 лв.; LACRIMA Сирене Екстра от краве мляко, 800 г – цена 12,79 лв.; Яйца от клетъчно отглеждани кокошки размер М, 30 бр – цена 9,99 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

Кауфланд Каталог Брошура 29 Септември – 05 Октомври 2025

