В новия каталог брошура на Кауфланд ще откриете: MERCI Шоколадови бонбони различни видове 210 – 250 г – цена 8,98 лв.; PEPSI/ 7-UP/ MIRINDA/ EVERVESS различни видове 1,5 л РЕТ – цена 1,49 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 82% масленост 250 г – цена 3,99 лв.; FAMILIA Тоалетна хартия трипластова различни видове промопакет 32 + 8 бр. – цена 17,99 лв.; Жълт лук калибър: 45 – 75 мм 5 кг в мрежа – цена 3,49 лв.; Бяло грозде без семкиб 500 г – цена 4,48 лв.; Ябълки Златна превъзходна, кг – цена 1,99 лв.; Лале /3 луковици/ Градинско растение Ø10,5 см бр. – цена 6,49 лв.; Карамфил Градинскo растениe Ø10,5 см бр. – цена 4,99 лв.; Миникампанула Стайно растение Ø6 см, бр. – цена 3,99 лв.; Котешка трева Стайно растение Ø12 см бр – цена 5,48 лв.; Mини каланхое различни видове Стайно растение Ø6 см бр. – цена 2,78 лв.; Полутвърдо пушено сирене с чили Германия кг – цена 37,99 лв.; Suchard Шоколадови бонбони 234 – 276 г – цена 7,98 лв.; AMORETTA Шоколадови бонбони различни видове 106 – 109 г – цена 3,89 лв.; ПОБЕДА Бонбони Черноморец 172 г – цена 3,99 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

Кауфланд Каталог Брошура 29 Декември 2025 – 04 Януари 2026

Кауфланд Каталог Брошура 15 Декември – 31 Декември 2025

Кауфланд Каталог Брошура 22 Декември – 31 Декември 2025

Кауфланд Каталог Брошура 29 Декември 2025 – 04 Януари 2026